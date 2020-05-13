10 приезжих направили в крымские обсерваторы за минувшие сутки

13 Май 2020 2020-05-13T12:53:25+03:00

Если вы решили поехать в Крым на отдых на своей машине, лучше отложить путешествие Фото: Анастасия ЖУКОВА

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За прошедшие сутки в Крыму отправили в обсерваторы 10 человек, которые прибыли в регион из-за границы или из других субъектов Российской Федерации.

- С железнодорожного вокзала Евпатории - 1 человек по уведомлению направлен в обсерватор, из аэропорта - 1 человек, из автомобильных пунктов пропуска - 8 человек, - доложила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, власти республики приняли решение помещать в обсерватор всех приезжих, если у них нет своего жилья в Крыму для 14-дневной самоизоляции дома.

Как сообщалось, крымские обсерваторы заполняются очень быстро, мест в них не хватает, власти открывают все новые и новые учреждения для наблюдения за потенциальными зараженными.

Так, по состоянию на 12 мая в обсерваторах уже находилось более 600 человек, и на сегодняшний день свободных мест - всего полсотни. Скоро новый обсерватор откроют на базе еще одного санатория в Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU