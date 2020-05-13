2020-05-13T13:20:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма определят меры поддержки граждан исходя из возможностей бюджета

Перечень получателей может отличатся от выплат в апреле
Анна КИРИЕНКО
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Перечень получателей региональной доплаты может измениться. Фото: Архив КППеречень получателей региональной доплаты может измениться. Фото: Архив КП
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Власти Крыма определят получателей региональных мер поддержки исходя из возможностей бюджета. Доплаты с мая могут отличаться от апрельских выплат.

- Послезавтра (15 мая, - Ред.) еще раз озвучим те меры поддержки, которые перейдут на май из тех, которые были в апреле, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Возможно, что все перейдут. Оцениваем возможности нашего бюджета.

Только для выплаты единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей на школьников от 16 до 18 лет потребуется дополнительно 186 миллионов рублей.

Вдобавок на региональном уровне хотят премировать сотрудников медучреждений, которые не получили федеральную надбавку к зарплате за работу с короновирусной инфекцией - медиков и санитарок в приемном покое, водителей «скорых» и иной технический персонал, без которого полноценная работа больниц не возможна.

Напомним, на поддержку граждан и отдельных отраслей, пострадавших от covid-19, из бюджета Крыма власти выделили 3 миллиарда рублей. Средства сняли с республиканских программ по строительству объектов инфраструктуры.

По расчетам правительства, этих денег должно было хватить на 3 месяца прямой материальной поддержки для социально не защищенных групп населения - одиноких матерей, многодетных семей и семей с детьми, где родители лишились заработка.

Ранее глава Крыма сообщал, что из-за ограничений в режиме повышенной готовности к ЧС по коронавирусу республика не получит 12 миллиардов рублей налогов и сборов. Эти средства регион будет просить у федерального центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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