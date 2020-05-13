В Крыму сдачу ЕГЭ перенесут на более поздний срок

13 Май 2020 2020-05-13T13:56:39+03:00

В Минпросвещения РФ говорят о том, что 8 июня экзамены не начнутся

Изменить размер текста: A A

В Крыму, как и во всей России, ожидается перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена. Это связано с распространением коронавируса.

Если ранее в Минпосвещения РФ называли начало ЕГЭ перенесли на 8 июня, однако 13 мая стало известно о том, что и этот перенос не окончательный.

- Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, - сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

Такое решение, по его словам, принято в связи с рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

В Минпросвещения РФ также уточнили, что при сдаче ЕГЭ уменьшат количество учащихся в аудиториях, а регионам отправят детальные рекомендации по соблюдению мер, которые помогут сохранить здоровье учащихся и экзаменаторов.

Окончательные даты проведения ЕГЭ озвучат в ближайшие дни. Экзамен обязателен в этом году для сдачи только тем, кто будет поступать в вузы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU