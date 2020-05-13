В крымской столице появилось граффити «С Днем Победы!»

13 Май 2020 2020-05-13T14:49:29+03:00

Рисунок можно увидеть на перекресте Пушкина и Маяковского. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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В центре Симферополя появилось граффити-поздравление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Художников арт-кластера «Таврида» поддержала администрация города, сообщил заместитель главы администрации Владимир Осипенко.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение поздравить ветеранов, изобразив открытки-рисунки на тему мира, добра, истории и памяти поколений, во дворах домов, где проживают ветераны, - рассказал Осипенко.

Увидеть граффити с поздравлением можно на здании, расположенном на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского.

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ИСТОЧНИК KP.RU