В крымской столице появилось граффити «С Днем Победы!»
В центре Симферополя появилось граффити-поздравление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Художников арт-кластера «Таврида» поддержала администрация города, сообщил заместитель главы администрации Владимир Осипенко.
- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение поздравить ветеранов, изобразив открытки-рисунки на тему мира, добра, истории и памяти поколений, во дворах домов, где проживают ветераны, - рассказал Осипенко.
Увидеть граффити с поздравлением можно на здании, расположенном на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского.
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ИСТОЧНИК KP.RU