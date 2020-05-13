«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями

13 Май 2020 2020-05-13T15:32:51+03:00

По всем дополнительным вопросам нужно обращаться на предприятие. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

До окончания режима повышенной готовности ограничений в поставках не будет

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Энергетики Крыма продлевают действие договоров электроснабжения, срок которых истек после 1 апреля 2020 года.

Договорные отношения действуют автоматически до снятия в республике режима повышенной готовности, сообщили в пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

При выдаче счетов за электроэнергию «Крымэнерго» также прикрепляет уведомления о ранее установленной дате окончания договорных отношений. Это делается для информирования потребителей, а не для введения ограничений и штрафов.

По вопросам, связанными с договорами электроснабжения, потребители могут обращаться на электронную почту предприятия dogovor@krgo.energy.crimea.ru, по телефону горячей линии 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного).

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ИСТОЧНИК KP.RU