«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями
Энергетики Крыма продлевают действие договоров электроснабжения, срок которых истек после 1 апреля 2020 года.
Договорные отношения действуют автоматически до снятия в республике режима повышенной готовности, сообщили в пресс-служба ГУП «Крымэнерго».
При выдаче счетов за электроэнергию «Крымэнерго» также прикрепляет уведомления о ранее установленной дате окончания договорных отношений. Это делается для информирования потребителей, а не для введения ограничений и штрафов.
По вопросам, связанными с договорами электроснабжения, потребители могут обращаться на электронную почту предприятия dogovor@krgo.energy.crimea.ru, по телефону горячей линии 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного).
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ИСТОЧНИК KP.RU