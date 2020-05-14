Корона и Вирус: В крымском зоопарке двух лисят-сироток назвали в честь пандемии

14 Май 2020 2020-05-14T16:27:14+03:00

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В крымском парке львов «Тайган» появились новички - два симпатичных рыженьких лисенка, которых привез автолюбитель.

Корана и Вирус: В зоопарке Тайган дали имена двум лисятам-сироткам.Видео: Татьяна Алексагина/VK

- Мужчина, видимо, нечаянно сбил на дороге лису, - рассказывает Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган» в видеоролике, размещенном в соцсети. - А малышей, которые находились рядом, пожалел и привез к нам.

Лисятам, а это мальчик и девочка, около месяца. Они здоровые, упитанные, не агрессивные и совершено не кусаются.

Правда, когда возник вопрос о кличках для лисят, то не стали пользоваться классическими, а решили назвать по-модному, отдав должное пандемии: Корона и Вирус.

Пользователи соцсети выразили свое мнение в комментариях: «Ужас, не надо так их называть! Как корабль назовешь - так он и поплывет»; «Мне нравится Алиса и Алекс»; «Предлагаем им дать имена Майя и Май, потому что их на майские праздники привезли. Уж все лучше, чем коронавирус вспоминать».

Совсем недавно в Тайгане приютили и пятерых волчат, у которых маму убили охотники.

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ИСТОЧНИК KP.RU