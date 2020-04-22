2020-04-22T11:21:41+03:00
Общество

«Их маму убили»: Пятерых волчат приютили в парке львов «Тайган»

Маленьких хищников нашли сотрудники фазаньего питомника под Белогорском [фото, видео]
Надежда ДАЦЮК
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Волчат кормят каждые несколько часов козьим молоком. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган"Волчат кормят каждые несколько часов козьим молоком. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган"
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В сафари-парке «Тайган» 21 апреля появились новые питомцы - пять волчат. Как сообщил КП-Крым директор парка Олег Зубков, их нашли сотрудники фазаньего питомника под Белогорском.

- Нам позвонили из питомника и сказали, что кто-то убил волчицу. У нее осталось пять волчат, которых оставили в живых. Нас попросили их забрать, и мы, конечно, согласились, - рассказал директор парка.

Малыши, по его словам, чувствуют себя хорошо. Их искупали, отогрели, сотрудники парка кормят их козьим молоком.

- Волчата уже относительно большие, им примерно около трех недель от роду. Мы уже пробовали подкармливать курицей, ее волчата кушают с аппетитом, - отмечает Зубков.

Хищникам подыскивают отдельный вольер. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган"

Хищникам подыскивают отдельный вольер. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган"

Хищникам уже подыскивают отдельный вольер, они привыкают к новой обстановке. Когда подрастут, волчат оставят в сафари-парке.

- Волки нравятся нашим посетителям, а в Крыму в дикой природе их уже достаточно. Люди жалуются, что они нападают на домашних животных, - сказал директор парка.

Олег Зубков отметил, что в парк нечасто приносят диких животных. В основном это подбитые косули, орлы и аисты.

Напомним, ранее в сафари-парке «Тайган» и зоопарке «Сказка» родились двое белых львят и шесть амурских тигрят.

В "Тайгане" появились новые питомцы - пять спасенных волчат.Видео: пресс-служба сафари-парка "Тайган"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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