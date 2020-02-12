«Сидел в камере с насильниками и наркоманами»: Зубков рассказал о неделе в СИЗО

Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под ареста владельца зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. В стенах СИЗО бизнесмен провел неделю. Выйдя из-за решетки предприниматель рассказал «КП-Крым» о тюремном быте, встрече с экс-мэром Евпатории и планах на будущее:

«ТЮРЬМА - ДНО ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА»

- Это очень тяжелое испытание для любого человека, особенно если это происходит в первый раз, да еще и в зрелом возрасте. Все осложнялось тем, что я не чувствовал никакой вины и считал решение суда (о заключении под стражу, - Ред.) несправедливым.

Со мной в камере было 11 человек, все с разными судьбами и по разным статьям. Там были насильники, уголовники, наркоманы. Но мне повезло, что даже за решеткой меня все знают. Заключенные ко мне относились не как к уголовнику, а как к человеку, который случайно в тюрьму попал. Они сами об этом говорили.

Неделя в СИЗО прошла по расписанию: в 6.00 подъем, потом пересчет, питание, прогулки, баня.

Сейчас я пишу тюремные заметки, чтобы поделится с читателями своими ощущениями, рассказать, как это все происходило. Никому не советую попадать в тюрьму.

СОСЕД ФИЛОНОВ И ГОЛОДОВКА

- Мне очень повезло, что в изоляторе я встретил экс-мэра Евпатории Андрея Филонова, который там уже 10 месяцев находится. Он помог мне вернуться к жизни.

Я впал в голодовку, потому что традиционно ничего не ем в феврале, но там, в тюрьме, это было воспринято как протест. Андрей убедил меня выйти из голодовки, чему я недолго сопротивлялся.

Мы с ним пили чай, разговаривали о разных сторонах нашей жизни. Филонов сыграл большую роль в моей жизни за эту неделю, он действительно «Железный мэр», таким он остается и за решеткой.

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР НА СВОБОДЕ

- Первый вечер после освобождения я провел с семьей. Потому что успел соскучиться по дому, по вкусной еде. Мы поужинали, пообщались в семейном кругу.

Я уже прошел почти 600 судебных заседаний по 70 делам - это просто невероятно. Меня то в тюрьму бросят, то выпустят и героем сделают. При этом нет гарантии, что я снова не окажусь за решеткой через неделю. Как будто я главный подсудимый Крыма! Неужели больше некого судить? У меня пять лет не получается нормально выехать за границу.

Стоило Министерству экономического развития РФ и главе Крыма Сергею Аксенову меня поддержать, так сразу судья Белогорского района отправляет в СИЗО. Непонятно, что дернуло ее принять такое решение. Вчера даже прокурор на судебном заседании заметила, что не было никакой необходимости отправлять меня под стражу.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ «ТАЙГАН»

- Для открытия сафари парка сегодня нет формальных препятствий. 23 января исполнительная служба сняла все печати и ограничения, я выполнил решение суда, хотя я с ним и не согласен.

Я специально не открываю «Тайган», пока не будет выполнена хотя бы часть тех пунктов, которые взяло на себя правительство Крыма. А это переоформление всех зданий, переоформление участка, выделение территорий для развития. Сейчас об этом все говорят, и есть хотя бы возможность двигать оформление этих вопросов.

Лучше подержать парк закрытым, но чтобы он открылся, как мы договорились с Сергеем Аксеновым, полностью в соответствии со всеми законами РФ.

Время до сезона есть. Сроки по выполнению протокола Минэкономразвития России стоят до 15 марта. Пока мы вписываемся в них, и думаю, что мы всех порадуем какими-то результатами.

СПРАВКА «КП»

Напомним, Олега Зубкова обвиняют по уголовной статье - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему грозит либо крупный штраф (от 100 до 500 тысяч рублей), либо до шести лет лишения свободы.

Причиной стало ЧП во время летней «Прогулки ко львам» в 2018 году. Стоит услуга недешево - 6 тысяч за прогулку. За эти деньги Олег Зубков лично вывозит смелых туристов в сафари, где можно вблизи посмотреть на львов, разгуливающих на свободе, и даже сфотографироваться с ними. Жительница Кирова Ольга Соломина всю жизнь хотела увидеть льва живьем, вот только царь зверей решил, что знакомиться поближе он не желает, и напал на туристку, прокусив ей руку.

По версии следствия, владелец сафари-парка не оказал туристке квалифицированную помощь, поэтому у нее начались осложнения.

Дело рассматривают в Белогорском районном суде. Олег Зубков уверен, что ему удастся выиграть процесс.

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