2020-04-15T17:51:40+03:00
Общество

«Люди перестали отвлекать»: В опустевшем парке львов «Тайган» родилось сразу шесть редких амурских тигрят

От четверых детенышей отказалась мать. Их отправили на вскармливание в зоопарк «Сказка»
Надежда ДАЦЮК
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Двое тигрят остались в "Тайгане". Их выкармливает самка. Фото: архив "КП"Двое тигрят остались в "Тайгане". Их выкармливает самка. Фото: архив "КП"
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За последние несколько дней в крымском сафари-парке «Тайган» родилось шесть амурских тигрят. Четверых из них родила одна из львиц прайда три дня назад. К сожалению, самка сразу отказалась от малышей.

- У нас сейчас весна, практически каждый день животные приносят потомство. В зоопарках нет людей, и зверей ничто не отвлекает. Три дня назад у нас родилось четверо амурских тигрят. Правда, их мама отказалась от потомства. Мы даже не знаем, кто именно из прайда родил малышей, - рассказал КП-Крым директор парка «Тайган» и зоопарка сказка Олег Зубков.

Когда новорожденных тигрят обнаружили сотрудники парка, один их них был уже остывшим, но животное удалось спасти.

- Так бывает, что самки отказываются от малышей. Мы вовремя их заметили, но один был совсем холодненький, мы его отогрели. Потом львят передали опытным сотрудникам зоопарка «Сказка», - поделился Зубков.

Еще двое амурских тигрят появилось на свет сегодня, 15 апреля. Малышей выкармливает самка.

Директор сафари-парка напомнил, что «Тайган» закрыт для посетителей уже пятый месяц. Сперва он не мог начать работать из-за длительных судебных процессов, а потом помешали ограничительные меры по кронавирусу.

- Это, конечно, большое испытание для парка и ответственность с моей стороны. Но мне сегодня помогает много людей - и руководство Крыма, и граждане. Бывает, нужна помощь не только с продуктами, но и с доставкой. Некоторые крупные торговые сети нам привозят овощи и фрукты, ведь нам на ура идет то, что подвяло или немного подсохло, - отмечает Зубков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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