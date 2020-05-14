На майские праздники турбизнес Крыма потерял 10 миллиардов рублей

14 Май 2020 2020-05-14T18:19:48+03:00

В майские праздники в Крым не доехали от 5 до 10 миллиардов рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

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Простой на майские праздники обошелся туристическому сектору Крыма в потерю 5-10 миллиардов рублей. В масштабах всей страны у туристического сектора самый большой запрос на правовую поддержку.

- Поступают сотни запросов на банкротство, особенно от фирм, ориентированных на въездной и выездной туризм, - отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Государство пытается защитить бизнес, а с другой стороны у триста отбивают охоту обращаться в туркомпании, которые и деньги не возвращают, и услугу не предоставляют.

По мнению эксперта, замена туристических путевок на сезон-2020 туристическими ваучерами на отдых в следующем году чревата ростом мошенничества и подделок. Поэтому акцент в туристическом сезоне стоит делать на внутренний туризм с поэтапным возвратом средств те, кто в силу обстоятельств не сможет воспользоваться уже забронированным отдыхом.

Напомним, в Госдуме на следующей неделе во втором и третьем чтениях рассмотрят законопроект о туристических ваучерах, которыми предлагается заменить путевки на курортный сезон-2020 и перенести срок их реализации на следующий год без увеличения стоимости. Возможность получить свои деньги назад при этом у отдыхающих сохранится, если они не используют свой ваучер по истечении срока его действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU