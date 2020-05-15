Досрочное освобождение осужденного экс-мэра Феодосии оказалось фейком

15 Май 2020 2020-05-15T09:45:43+03:00

Дмитрий Щепетков на одном из заседаний суда. 2017 год, архив КП-Крым Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В соцсетях начали распространяться слухи о якобы досрочном освобождении осужденного на 8 лет за взятки и превышение должностных полномочий экс-мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова.

- Он не на свободе: под амнистию, приуроченную к 75-летию Победы, он не попал, - пишет ForPost со ссылкой на собственный информированный источник.

Причиной для слухов стали посты на его личной странице, которые начали появляться с 12 мая. Как выяснилось, доступ к аккаунту есть у его жены и у других родственников Щепеткова. Так что, вероятнее всего, публикации появляются благодаря родным осужденного.

СПРАВКА КП

По данным следствия, бывший глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров требовали от бизнесмена Романа Лукичева 300 тысяч долларов. Их арестовали в декабре 2015 года, когда предприниматель передал через посредников половину этой суммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU