Апелляционный суд оставил в тюрьме крымского блогера, осужденного за призывы к экстремизму

15 Май 2020 2020-05-15T15:33:26+03:00

Защитники намерены оспаривать это решение и дальше

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Блогер из Крыма Нариман Мемедеминов останется в тюрьме: Апелляционный военный суд в Московской области отказался изменять приговор крымчанину, которого осудили за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает на своей странице в Facebook его адвокат Эмиль Курбединов.

Напомним, ранее Южный окружной военный суд отправил Мемедеминова в колонию-поселение на 2,5 года.

Защитники планируют подавать заявление на условно-досрочное освобождение, а также оспаривать решение российского суда в Европейском суде по правам человека.

СПРАВКА КП

Нариман Мемедеминов с 2013 по 2015 года вел видеоблог, где комментировал различные события. Популярностью его видео не пользовались: всего 72 подписчика. Видео набирали от 400 до 1200 просмотров, не более.

Однако некоторые его видеозаписи привлекли внимание правоохранителей. В частности, в отдельных роликах он поддерживал деятельность запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» (признана экстремистской), призывал людей присоединяться к ней и «работать во благо» этого движения, а также поддержал членов осужденных за теракты в Татарстане членов «Чистопольского джамаата» (организация тоже запрещена в России).

Свою вину блогер не признает, ссылаясь на то, что многие видео были размещены до вхождения Крыма в РФ (на Украине деятельность «Хизб ут-Тахрир» легальна).

Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, и Мемедеминов осужден по ч.2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) .

ИСТОЧНИК KP.RU