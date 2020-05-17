2020-05-17T11:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Из них семь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
Степан ОСТИНОВ
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Всего в Крыму подтвердили 281 случай заражения коронавирусной инфекцией.Всего в Крыму подтвердили 281 случай заражения коронавирусной инфекцией.Фото: "КП" Архив
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В Симферопольской городской клинической больнице 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер РК, Елена Романовская.

- Трое их них - на кислородной поддержке, еще три человека подключены к неинвазивной вентиляции легкий, 1 человек — на инвазивной вентиляции легких. Еще одному пациентку кислородная поддержка дыхания не нужна — он дышит самостоятельно, тем не менее — он находится в тяжелом состоянии, - рассказала вице премьер.

Он напомнила, что с завтрашнего дня большинство крымчан выйдут на работу, но лица старше 65 лет должны находится на самоизоляции до 31 мая.

На сегодняшний день, короновирус в Крыму подтвержден у 281 человека, 104 — выздоровели, 171 пациент продолжает лечение.

Напомним, сегодня стало известно о шестой по счету смерти пациента с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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