Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года в Крыму: 4 человека в реанимации
Министерство здравоохранения Крыма обнародовало актуальную статистику заражения коронавирусом в Крыму.
Так, под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму находятся 1963 человека, из них 1013 – на дому, 692 – в обсерваторах, а 258 – в стационарах.
За последние сутки в стационары поступили 28 человек, выписано – 14 человек, рассказал на заседании оперативного штаба замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
- Четыре пациента в тяжелом состоянии в реанимации (трое – в 7-й горбольнице Симферополя и один – в Евпаторийской горбольнице), 139 человек – в состоянии средней степени тяжести). Из них двое – на кислородной поддержке, а двое – на аппарате ИВЛ; 34 пациента – в удовлетворительном состоянии, - сообщил Лясковский.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 298 человек, 113 из них уже выздоровели, 9 пациентов - умерли. Четыре новых случая заражения зарегистрировали за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU