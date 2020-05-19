2020-05-19T10:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года в Крыму: 4 человека в реанимации

Минздрав озвучил статистику заражения коронавирусом в Крыму
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму обнародовали актуальную статистику заражения коронавирусомВ Крыму обнародовали актуальную статистику заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство здравоохранения Крыма обнародовало актуальную статистику заражения коронавирусом в Крыму.

Так, под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму находятся 1963 человека, из них 1013 – на дому, 692 – в обсерваторах, а 258 – в стационарах.

За последние сутки в стационары поступили 28 человек, выписано – 14 человек, рассказал на заседании оперативного штаба замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

- Четыре пациента в тяжелом состоянии в реанимации (трое – в 7-й горбольнице Симферополя и один – в Евпаторийской горбольнице), 139 человек – в состоянии средней степени тяжести). Из них двое – на кислородной поддержке, а двое – на аппарате ИВЛ; 34 пациента – в удовлетворительном состоянии, - сообщил Лясковский.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 298 человек, 113 из них уже выздоровели, 9 пациентов - умерли. Четыре новых случая заражения зарегистрировали за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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