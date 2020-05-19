Стало известно, когда начнут ездить автобусы в Севастополь и обратно
В Республике Крым с 18 марта возобновились междугородние автобусные рейсы, однако в Севастополь пока добраться нельзя: автовокзал города-героя все еще не работает. Как стало известно, работу он возобновит только на следующей неделе.
- С 25 мая будем работать, - рассказали ForPost в справочной автовокзала Севастополя. - Только по Крыму.
Это означает, что рейсов на материк пока не ожидается.
Напомним, автовокзал в Севастополе не функционировал с 1 апреля из-за угрозы коронавируса. Режим всеобщей самоизоляции в городе-герое уже отменили.
Добраться в Севастополь сейчас можно либо на личном транспорте (гостей ожидает проверка на блокпосту), либо на электричке.
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ИСТОЧНИК KP.RU