Стало известно, когда начнут ездить автобусы в Севастополь и обратно

19 Май 2020 2020-05-19T18:06:31+03:00

Севастопольский автовокзал не работал с 1 апреля Фото: Анастасия ЖУКОВА

Севастопольский автовокзал пока не работает

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В Республике Крым с 18 марта возобновились междугородние автобусные рейсы, однако в Севастополь пока добраться нельзя: автовокзал города-героя все еще не работает. Как стало известно, работу он возобновит только на следующей неделе.

- С 25 мая будем работать, - рассказали ForPost в справочной автовокзала Севастополя. - Только по Крыму.

Это означает, что рейсов на материк пока не ожидается.

Напомним, автовокзал в Севастополе не функционировал с 1 апреля из-за угрозы коронавируса. Режим всеобщей самоизоляции в городе-герое уже отменили.

Добраться в Севастополь сейчас можно либо на личном транспорте (гостей ожидает проверка на блокпосту), либо на электричке.

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ИСТОЧНИК KP.RU