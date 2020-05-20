За сутки в крымские обсерваторы попали 17 приезжих
В Крыму за минувшие сутки отправили в обсерваторы 17 приезжих. Об этом сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
- Через границу (с Украиной. - Ред.) прошло 15 человек, которые направлены в обсерватор, 1 человек по уведомлению - из аэропорта, и 2 человека - с железнодорожного вокзала, - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.
Она подчеркнула, что коечная мощность крымских обсерваторов на сегодняшний день позволяет изолировать как лиц, которые контактировали с зараженными, так и прибывших из других регионов РФ или из-за границы.
Напомним, с 1 мая в Крыму всех приезжих отправляют в обсерватор. Кроме того, принято решение, что приезжающие в регион сезонные работники-вахтовики будут сидеть в изоляции в течение 14 дней на платной основе - за счет работодателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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