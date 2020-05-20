2020-05-20T18:58:17+03:00
Общество

После смерти девушки белым лебедям закрыли дорогу к озеру под Евпаторией

Птицам мешают добраться до водоема барьеры-заграждения [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: кадр видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VKФото: кадр видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK
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Два белоснежных лебедя – папа и мама. А рядом с ними пять птенцов идут-бредут по обочине шумной трассы. Такую картину наблюдали очевидцы на дороге вблизи Евпатории. Видео об этой прогулке появилось в соцсети.

По дороге в Евпаторию ходят лебеди с птенцами .Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Вы мои маленькие! Это уже устал и не может идти! Привет красавец! - люди, увидев семью лебедей не скупились на эмоции и добрые чувства. Взяли на руки отставшего от компании птенца и помогли ему «догнать» родню.

Прозвучал и вполне логичный вопрос: - Почему они здесь оказались?!

- Бордюры установили, вот и не могут подойти к воде, - был получен ответ.

Металлические ограждения – это вынужденная мера. На участке трассы «Саки-Евпатория» рядом с озером Сасык, которое облюбовали лебеди, года два тому назад произошло серьезное ДТП: грузовик сбил девушку, которая беспечно перебегала проезжую часть, направляясь к белоснежным птицам.

Когда стали изучать статистику, то выяснилось, что на этом участке часто происходят аварии из-за перехода через оживленную автотрассу Симферополь-Евпатория в неустановленном месте и выполнения водителями маневра разворота. Вот и поставили барьер из металла.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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