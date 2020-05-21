2020-05-21T11:31:42+03:00
Происшествия

Рыбак все видел, но помочь не смог: Подробности смерти подростка в пруду Симферополя

Около водоема близ радиорынка нет запрещающих купание знаков [фото]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Тело подростка опознали его родители. Фото: Следком по РК и Севастополю.Тело подростка опознали его родители. Фото: Следком по РК и Севастополю.
Изменить размер текста:

В среду, 20 мая, на Нижнем пруду Симферополя, что около радиорынка, рыбачил мужчина. Он видел, как в водоеме купалась группа подростков, как вдруг один из них резко ушел под воду.

Мужчина отбросил удочку и принялся спасать подростка, но помочь утопающему рыбак так и не смог. Тогда он вызвал полицию.

Приехавшие на место оперативники нашли тело 15-ти летнего мальчика, родители его опознали. Ведутся все необходимые следственные действия.

Пока удалось выяснить, что вокруг водоема нет никаких знаков, запрещающих или ограничивающих в нем купание. Правоохранителями будет дана правовая оценка этому факту, сообщили в пресс-службе Следкома по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал крымчанина за 4 килограмма черной икры
В Крыму 370 тысяч детей получат пособия от Пенсионного фонда
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 21 мая 2020 года составило 126 человек
В Ялте решили отремонтировать памятник жертвам депортации на год раньше, чем планировали
За сутки из Крыма не выпустили 10 автомобилей
Крым опробует 25 тысяч новых тестов на коронавирус
Рыбак все видел, но помочь не смог: Подробности смерти подростка в пруду Симферополя
Водитель мопеда устроил смертельное ДТП в Симферопольском районе
Четыре больных коронавирусом в Крыму находятся в тяжелом состоянии
В ставке у радиорынка Симферополя утонул подросток
В Крыму подтвердили коронавирус еще у 15 человек за последние сутки
Крымские подростки пойдут под суд за избиение бездомного
Погода в Крыму на 21 мая: дождь и тепло до +18
В Симферополе горела заброшенная железная дорога