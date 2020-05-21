Рыбак все видел, но помочь не смог: Подробности смерти подростка в пруду Симферополя
В среду, 20 мая, на Нижнем пруду Симферополя, что около радиорынка, рыбачил мужчина. Он видел, как в водоеме купалась группа подростков, как вдруг один из них резко ушел под воду.
Мужчина отбросил удочку и принялся спасать подростка, но помочь утопающему рыбак так и не смог. Тогда он вызвал полицию.
Приехавшие на место оперативники нашли тело 15-ти летнего мальчика, родители его опознали. Ведутся все необходимые следственные действия.
Пока удалось выяснить, что вокруг водоема нет никаких знаков, запрещающих или ограничивающих в нем купание. Правоохранителями будет дана правовая оценка этому факту, сообщили в пресс-службе Следкома по РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU