Центр медицины катастроф отчитался за доплаты медикам Крыма
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» опубликовало данные по выплатам ковидных надбавок медикам. За март и апрель выдано 542 тысяч рублей.
- Если сотрудник не получил причитающуюся надбавку, он может обратиться к руководству Центра или своему непосредственному руководителю для оперативного решения данного вопроса, - подчеркивается в сообщении, размещенном на страницах Центра в соцсетях.
В связи с тем, что информация о подтверждении у тех или иных больных диагноза «Covid-19» поступает неравномерно, выплаты производятся частями. Следующие выплаты будут осуществлены в конце мая.
Накануне республиканская прокуратура обнаружила нарушения при начислении стимулирующих выплат медработникам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Причитающиеся надбавки не получили 27 сотрудников на общую сумму более 347 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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