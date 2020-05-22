Центр медицины катастроф отчитался за доплаты медикам Крыма

22 Май 2020 2020-05-22T08:58:16+03:00

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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» опубликовало данные по выплатам ковидных надбавок медикам. За март и апрель выдано 542 тысяч рублей.

- Если сотрудник не получил причитающуюся надбавку, он может обратиться к руководству Центра или своему непосредственному руководителю для оперативного решения данного вопроса, - подчеркивается в сообщении, размещенном на страницах Центра в соцсетях.

В связи с тем, что информация о подтверждении у тех или иных больных диагноза «Covid-19» поступает неравномерно, выплаты производятся частями. Следующие выплаты будут осуществлены в конце мая.

Накануне республиканская прокуратура обнаружила нарушения при начислении стимулирующих выплат медработникам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Причитающиеся надбавки не получили 27 сотрудников на общую сумму более 347 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU