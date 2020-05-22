Появились фото котов, охраняющих картинную галерею в Феодосии

22 Май 2020 2020-05-22T16:48:51+03:00

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«Вход воспрещен!», «Внимание! Охраняемая территория!» - такие грозные вывески преграждают проход в узкий переулок. Там нет ни одной человеческой души, но зато полно усатых: больше десятка кошачьих душ.

Мурлыки охраняют картинную галерею. Фото: Ольга Руденко/Моя Феодосия/Vk

- Всегда на страже. Всех заохраняют! - так Ольга Руденко, жительница Феодосии, назвала фотосессию, а вернее котосессию, которую разместила в одном из крымских пабликов.

Людям запрещено, а котам позволено. Фото: Ольга Руденко/Моя Феодосия/Vk

Пользователи соцсети сразу же опознали локацию и род занятий котов: «Ребята, это наша картинная галерея, там хранятся уникальные полотна Ивана Константиновича Айвазовского (и не только), под зданием есть подвалы, в подвалах живет кто? Правильно - мыши и крысы, поэтому эти котики живут там не просто так...»; «Их там всегда тучи, и все такие красивые, одним словом галерейные коты»; «Самая надежная охрана!»; «Музейная гвардия».

В Судаке, что рядом с Феодосией, тоже полно мурлык, которые бродят по набережной и ожидают начала туристического сезона: отдыхающие любят баловать кисок всяким вкусностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU