2020-05-25T15:48:33+03:00
Происшествия

В Крыму прошло первое заседание по уголовному делу против инициатора энергоблокады полуострова

Ленуру Ислямову предъявили обвинение сразу по трем статьям Уголовного Кодекса
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Ленуру Ислямову предъявили обвинение по трем статьям. Фото: скриншот.Ленуру Ислямову предъявили обвинение по трем статьям. Фото: скриншот.
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В Верховном суде Крыма начали рассматривать уголовное дело в отношении инициатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Первое заседание прошло 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса: организация незаконного вооруженного формирования, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и диверсия (статьи 208, 280 и 281 УК РФ).

- Сторона государственного обвинения огласила обвинительное заключение и гражданские иски. После определения порядка судебного следствия суд приступил к допросу представителей потерпевших, - сообщила КП-Крым пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.

27 мая пройдет следующее судебное заседание.

СПРАВКА КП

Ленур Ислямов – бизнесмен, организатор блэкаута и продуктовой блокады Крыма, а также командир незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" (организация запрещена в РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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