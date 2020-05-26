Появилось видео изувеченного рыбаками дельфина в Черном море

26 Май 2020 2020-05-26T15:42:12+03:00

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К берегу музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе приплыл раненный дельфин. На видео, которое разместили в сети зоозащитники, азовка будто просит помощи у людей: бедолага, испытывая ужасную боль, мотает головой из стороны в сторону, окрашивая воду в красный цвет. Дельфин истекает кровью.

В Крыму истекающий кровью дельфин искал спасения у людей.Видео: Центр реабилитации дельфинов Безмятежное Море /VK

- При осмотре выявлены более 6 свежих ранений в области головы, включая глубокие скальпированные и проникающие раны, доходящие до кости, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Такие травмы могли быть получены в результате серии сильных ударов колющим предметом, не естественным путем.

Люди сделали все возможное, но спасти дельфина не удалось - ему нужно было сделать переливание крови, но где же взять донора?!

- Обезболивающие и успокоительные препараты снизили стресс и улучшили его состояние, но затем оно начало ухудшаться и после полуночи была констатирована смерть, - отметили зоозащитники. - Мы сделали все возможное для максимального уменьшения его боли и страха, облегчения последних минут.

Появилась и версия гибели азовки.

- Возможно, это сделали рыбаки, когда выпутывали дельфина из сети, - предположили ученые, которые в надежде найти виновника обратились в надзорные структуры и вдобавок готовят обращение в природоохранную прокуратуру.

ВАЖНО

Обнаружив живого или погибшего дельфина на побережье Крыма, сообщите о нем в Центр «Безмятежное море»: +7 (978) 032-68-52 (Viber, WhatsApp)

ИСТОЧНИК KP.RU