2020-05-26T17:45:14+03:00
Общество

Фермеры уничтожили тракторами цветущие маковые поля Крыма

Любители эффектных фотографий остались без декораций [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Люди специально приезжали, чтобы сделать фото на память.Люди специально приезжали, чтобы сделать фото на память.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Село Терновка под Севастополем в конце мая притянуло сотни людей: на дороге даже возникла автомобильная пробка. Именно там можно полюбоваться неземной красоты зрелищем - огромным полем с цветущим дикими маками.

Увидеть, насладиться и сделать фото на память – такие незамысловатые цели преследовали жители Крыма и Севастополя. Снимки на поле получаются фантастические, но теперь от маков осталось лишь одно воспоминание.

В Крыму трактор с косой уничтожил красивейшее маковое поле.Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Кто не успел - тот опоздал. Сегодня маковое поле в Терновке скосили, - такой пост в соцсети, сопровождает видео, на котором шустрый трактор, поднимая пыль, колесит по красным макам.

Пользователи высказали свое мнение, комментируя видео: «Фермерам надо живность кормить, ваша романтика им молока не прибавит»; «Трактором все закатали, запахали! Но цветущие поля Крыма не только красивые, но и прибыльные! На фототурах на цветущие поля мака и лаванды можно хорошие деньги зарабатывать, а наши хозяйственники, как собака на сене: ни себе денег, ни людям радости и зрелищ».

В Крыму цветущие маки превратили в сено для коров.

Действительно для людей от сохи мак - это всего лишь растение-сорняк, который можно скосить, подсушить и скормить коровам да козам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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