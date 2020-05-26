Фермеры уничтожили тракторами цветущие маковые поля Крыма
Село Терновка под Севастополем в конце мая притянуло сотни людей: на дороге даже возникла автомобильная пробка. Именно там можно полюбоваться неземной красоты зрелищем - огромным полем с цветущим дикими маками.
Увидеть, насладиться и сделать фото на память – такие незамысловатые цели преследовали жители Крыма и Севастополя. Снимки на поле получаются фантастические, но теперь от маков осталось лишь одно воспоминание.
В Крыму трактор с косой уничтожил красивейшее маковое поле.Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK
- Кто не успел - тот опоздал. Сегодня маковое поле в Терновке скосили, - такой пост в соцсети, сопровождает видео, на котором шустрый трактор, поднимая пыль, колесит по красным макам.
Пользователи высказали свое мнение, комментируя видео: «Фермерам надо живность кормить, ваша романтика им молока не прибавит»; «Трактором все закатали, запахали! Но цветущие поля Крыма не только красивые, но и прибыльные! На фототурах на цветущие поля мака и лаванды можно хорошие деньги зарабатывать, а наши хозяйственники, как собака на сене: ни себе денег, ни людям радости и зрелищ».
В Крыму цветущие маки превратили в сено для коров.
Действительно для людей от сохи мак - это всего лишь растение-сорняк, который можно скосить, подсушить и скормить коровам да козам.
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ИСТОЧНИК KP.RU