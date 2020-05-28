2020-05-28T18:53:17+03:00
Общество

«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина

Пользователи соцсети живо обсуждают инцидент [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: Данила Дмитриевич/ Черный список Симферополь/VKФото: Данила Дмитриевич/ Черный список Симферополь/VK
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Экзотическая птица, не подавая признаков жизни, лежит возле контейнеров с бытовыми отходами. Такой снимок очевидец разместил в соцсети.

- На Маршала Жукова мертвый павлин лежал у мусорки. Никто не знает, каким образом он туда попал, - гласит подпись к фото.

Новость привлекла к себе внимание пользователей соцсетей, которые начали ее живо комментировать.

Шутники и остряки заявили: «У бомжей будет знатный ужин»; «Может в ветклинику летел?»; «Апокалипсис. Дикие экзотические животные ходят по опустевшим городам»; «Умер от коронавируса. Ходил без маски в людных местах, да и лапы не стерилизовал».

Добросердечные опечалились: «Какой ужас! Несчастное создание. Видимо, у кого-то в домашнем зооуголке жил. Заболел, стал не нужен, оказался на мусорке. Жаль птицу до слез»; «Бедняга. Кто-то наигрался».

Мертвая экзотика в Симферополе не такая уж и редкость: в прошлом году были найдены головы крокодилов.

КСТАТИ

Цена живого взрослого павлина не менее 7000 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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