«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина
Экзотическая птица, не подавая признаков жизни, лежит возле контейнеров с бытовыми отходами. Такой снимок очевидец разместил в соцсети.
- На Маршала Жукова мертвый павлин лежал у мусорки. Никто не знает, каким образом он туда попал, - гласит подпись к фото.
Новость привлекла к себе внимание пользователей соцсетей, которые начали ее живо комментировать.
Шутники и остряки заявили: «У бомжей будет знатный ужин»; «Может в ветклинику летел?»; «Апокалипсис. Дикие экзотические животные ходят по опустевшим городам»; «Умер от коронавируса. Ходил без маски в людных местах, да и лапы не стерилизовал».
Добросердечные опечалились: «Какой ужас! Несчастное создание. Видимо, у кого-то в домашнем зооуголке жил. Заболел, стал не нужен, оказался на мусорке. Жаль птицу до слез»; «Бедняга. Кто-то наигрался».
Мертвая экзотика в Симферополе не такая уж и редкость: в прошлом году были найдены головы крокодилов.
КСТАТИ
Цена живого взрослого павлина не менее 7000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU