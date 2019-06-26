По улицам ходила большая крокодила: Как «Комсомолка» рептилий в Симферополе искала

Два парня в зеленых строительных жилетках идут по руслу Салгира и что-то ищут на дне реки.

- Крокодилов не встречали? - кричу я им с берега.

В ответ один из строителей поднимает над головой лопату.

- Пока нет, но вот лопату с собой взяли. Если увидим - тут же зашибем! - отшучивается он.

На многих участках Салгира продолжаются работы по расчисткеФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

"Да вы что? Крокодил?"

Вот уже почти неделю Симферополь обсуждает новость: на улице Воровского (почти в центре города!) нашли отрубленные головы крокодилов. Две штуки. Каких только теорий не строили на этот счет в социальных сетях! Я отправился в тот самый двор.

Двор на улице Воровского, 60 - самый обычный симферопольский дворик. Коты нежатся на солнце, голуби купаются в лужах, детки бегают, - одним словом, идиллия. И откуда тут, в пятнадцати минутах ходьбы от центра крымской столицы, могли взяться головы тропических хищников?

- Скажите, вы не знаете, где тут нашли голову крокодила? - спрашиваю я у старика, кормящего голубей в небольшом скверике.

- Я не просто знаю, я даже видел! Шел в магазин, а она лежала себе там, в кустах. Я думал рыбина какая, еще подивился, что зубы у нее торчат такие, как клыки у кабана, наружу. А потом уже узнал когда домой возвращался, что это голова крокодила оказалась. А вот куда все остальное дели? - смеется мужчина.

По его словам, раньше ничего подобного тут не встречалось, хотя живет он в этом дворе много лет. Ни за кем из жителей двора страсти к экзотическим животным старожил не замечал, диких крокодилов тоже не видел.

По наводке пенсионера отыскать то самое место, где нашли первую голову, было легко. Удивительно, но это не какая-то глухая тропинка. В пяти метрах от места - магазин, до подъезда ближайшего дома метров пятнадцать-двадцать. Рядом припарковано несколько машин, постоянно ходят люди. Как тут можно было незаметно выбросить столь странный предмет - загадка.

Под этими деревьями была найдена голова крокодилаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

При этом даже в магазине, из которого практически видно то самое место, где нашли первую голову, об этом даже не слышали.

- Да вы что? Крокодил? - удивленно смотрит на меня продавщица. - Нет! Не видали!

- А я читала в газете, - говорит покупательница. - Думаю, крокодила просто собаки съели. А голову не стали, вот и валялась.

ДЖУНГЛИ САЛГИРА

В надежде отыскать следы рептилий спускаюсь к речке. И тут меня встречают настоящие джунгли. Работы по расчистке русла здесь еще не начались, а до этого - явно не проводились много лет. Так что теперь в зарослях можно спрятать, наверное, целую крокодилью ферму.

Джунгли СалгираФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Рядом с речкой на небольшой полянке семья устроила пикник. На вопрос о крокодиле реагируют без удивления - видимо, новость о находках уже дошла до них.

- Нет, живых пока не видели. А если что - наша Марта их порвет! - отвечает глава семьи.

Марта - весьма крупная немецкая овчарка. В ее способности порвать крокодила сомневаться не приходится.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Крокодильи головы абсолютно реальны, факт их обнаружения подтвердили различные ведомства.

Так, в прокуратуре начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Заинтересовались находкой и в МВД, полицейские уже проводят свое расследование судьбы рептилий.

А в Госкомветеринарии заявили, что головы будут утилизированы.

Вроде все успокоились, как вдруг - снова крокодил!

- У нас в Симферополе нашли крокодила в траве возле 24-й школы. Я только что об этом узнала. Позвонил брат и сказал. Он гулял с собакой. Она почему-то начала гавкать, потащила моего друга в траву, - сообщила в соцсетях Мария Христенко.

Пост и прикрепленное к нему фото крокодильчика в траве - на этот раз целого - быстро разлетелось по всем городским группам в социальных сетях. Все решили, что это живая рептилия.

В Госкомветеринарии позднее заверили журналистов, что никакого крокодила там не было, а фотографии выложили ради «лайков».

"Комсомолка" связалась с автором фото. Мария утверждает, что фото - настоящее.

- Кто не хочет, пусть не верит. Его нашел мой брат, когда выгуливал собаку, и он оказался мертвым. Когда меньше чем через час он вернулся, чтобы показать его и получше сфотографировать, его уже не было, - рассказала "КП-Крым" девушка.

Я нашел предполагаемое место, которое якобы запечатлено на фото. Русло реки там довольно заросшее, в парке рядом - довольно густые заросли. Волей-неволей всматриваешься в зелень в надежде, что вот-вот покажется хищная крокодилья морда. Но поймать тут можно можно разве зазевавшуюся лягушку.

Заросли неподалеку от 24 школы, где предположительно нашли мертвого крокодилаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Рядом с парком - ресторан украинской кухни, в которой, как известно, блюда из крокодилов не в почете. Однако на всякий случай уточняю у официанта, может, меню изменилось?

- Слышал историю в интернете. Конечно, блюд из крокодилов у нас никаких нет, но с такими темпами - скоро появятся, - отшучивается молодой человек.

ДЕЛО ВКУСА

Многие предполагали, что рептилий, чьи головы нашли на Воровского, завезли, чтобы... съесть. Мясо крокодилов употребляется в пищу с давних времен. Но это все в Азии, а вот можно ли отведать блюдо из крокодилятины в Крыму?

За этим вопросом я обратился в единственный в Симферополе ресторанчик вьетнамской кухни.

- Да, во Вьетнаме готовят из мяса крокодилов. Но у нас таких блюд нет, это нерентабельно. Слишком экзотическое и дорогое мясо, и желающих попробовать такое блюдо едва ли будет много. Но вообще приобрести такое мясо можно в интернете, на разных сайтах полно предложений, - охотно рассказывает сотрудник заведения.

И правда, изучив несколько сайтов обнаруживаем, что крокодилье мясо - удовольствие хоть и дорогое, но не редкое. За килограмм чистого мяса придется отдать 2800 рублей, а крокодильи лапы продаются по 2600 рублей за кило.

Так что кто знает, может быть и в Симферополе скоро можно будет отведать шашлык из крокодила.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей ЛЕОНОВ, зоолог:

- Могу сказать, что достоверно зарегистрированных специалистами крокодилов в Салгире нет. Информации об их находках тоже.

Кирилл СУХОВ, историк:

- В Крыму крокодилы водились разве что в глубокой древности. В 1913 году в Инкерманских каменоломнях были обнаружены неполные фрагменты двух черепов крокодилов, живших примерно 70 миллионов лет назад. Никаких свидетельств о существовании диких крокодилов на территории Крыма в более поздний период не сохранилось.

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