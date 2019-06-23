Крокодил близ Салгира ходил: В Симферополе около реки нашли живую рептилию

В Симферополе местные жители нашли крокодила около школы №24. Снимок рептилии опубликовали в соцсетях.

- У нас в Симферополе нашли крокодила в траве возле 24 школы. Я только что об этом узнала. Позвонил брат и сказал. Он гулял с собакой. Она почему-то начала гавкать, потащила моего друга в траву, - рассказала Мария Христенко.

Это уже не первая находка - за последнюю неделю около городской реки Салгир нашли две головы крокодилов.

Найденный около школы экземпляр был живым. Симферопольцы отмечают, что вызвали городские службы, и рептилию забрали, ей ничего не угрожает.

Некоторые шутя связывают появление рептилий с реконструкцией набережной и расчисткой реки Салгир, которая длится уже месяц.

- Начали чистить реку и крокодилы разбежались? - делится своими мыслями Юлия Васильева.

В Госкомитете ветеринарии Крыма предположили, что это были контрабандные нильские крокодилы, которых могли завезти на полуостров для открытия фермы. Но заказчики могли отказаться от рептилий, и их могли убить.

- Мы передали все материалы полиции, сотрудники которой прибыли на место происшествия вместе с нашими. Это было жестокое обращение с животными, поэтому в дальнейшем уже МВД установит, откуда эти крокодилы, и кто их убил, - сообщили "КП - Крым" в пресс - службе ведомства.

Также известно, что прокуратура Киевского района Симферополя займется найденными отрубленными головами крокодилов. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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