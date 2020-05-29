29 Май 2020 2020-05-29T13:31:38+03:00

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В Крыму продлили срок годности паспортов пляжей, выданных в 2019 году. Документ выдавало Министерство курортов и туризма Крыма по итогам проведения всех исследований на безопасность морской воды, гальки и дна акватории пляжа.

Распоряжением Совмина Крыма выданные в прошлом году паспорта пляжей считаются действительными, если пользователь получил заключение Роспотребнадзора на соответствие водного объекта санитарным правилам, акт водолазного обследования дна, акт технического освидетельствования пляжа и разрешение на организацию стоянки маломерных судов.

Ранее Совмин внес изменения по срокам готовности пляжей к высокому туристическом сезону, сдвинув их на месяц до 1 июля. Конкурсы на размещение торговых палаток на набережных приморских городов и разработку единого стиля точек по продаже экскурсий и вовсе сделали бессрочными.

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ИСТОЧНИК KP.RU