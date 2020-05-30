2020-05-30T10:19:45+03:00
Общество

В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма

Разрешение на отдых дали только жителям полуострова [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Курорты ждут туристов.Курорты ждут туристов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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С середины июня крымские санаторно-курортные учреждения распахнут двери перед первыми отдыхающими. В настоящее время власти Республики Крым дали добро на отдых только для жителей полуострова. Когда же получат разрешение туристы с материковой части России пока неясно.

С 1 июня разрешат подготовку к работе санаторно-курортного комплекса Крыма.С 15 июня, в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, санатории смогут принимать на отдых крымчан. Видео: Сергей Аксенов/VK

- Санатории смогут принимать на отдых крымчан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - Речь в данный момент идет о внутреннем крымском туризме.

Руководитель региона отметил, что решения по межрегиональному туризму принимается на федеральном уровне.

Жители Крымского полуострова с нетерпением ждут начала курортного сезона: одним просто хочется цивилизованного отдыха, а другие мечтают поскорее выйти на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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