В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма
С середины июня крымские санаторно-курортные учреждения распахнут двери перед первыми отдыхающими. В настоящее время власти Республики Крым дали добро на отдых только для жителей полуострова. Когда же получат разрешение туристы с материковой части России пока неясно.
С 1 июня разрешат подготовку к работе санаторно-курортного комплекса Крыма.С 15 июня, в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, санатории смогут принимать на отдых крымчан. Видео: Сергей Аксенов/VK
- Санатории смогут принимать на отдых крымчан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - Речь в данный момент идет о внутреннем крымском туризме.
Руководитель региона отметил, что решения по межрегиональному туризму принимается на федеральном уровне.
Жители Крымского полуострова с нетерпением ждут начала курортного сезона: одним просто хочется цивилизованного отдыха, а другие мечтают поскорее выйти на работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU