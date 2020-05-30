2020-05-30T11:27:04+03:00
Общество

На 30 мая в Крыму зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом

Выздоровевших за весь период пандемии - 229 человек
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму действует масочный режим.В Крыму действует масочный режим.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Республике Крым на 30 мая зарегистрировали еще шесть новых заболевания коронавирусом. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети. Выздоровевших за весь период - 229 человек.

- Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 - по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - подчеркнул руководитель региона.

Всего на сегодняшний день в РК зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.27 из них - завозные из-за границы, 74 - из регионов России и лица, выявленные по контакту с приезжими, 261 случай выявлен при обращении к врачам и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Глава РК напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и не забывать о других мерах предосторожности, чтобы не ухудшить эпидемиологическую обстановку.

Крымским санаториям уже разрешили начать подготовку к приему жителей полуострова. Сезон стартует 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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