2020-05-30T17:11:08+03:00
Общество

В Параде Победы 24 июня примут участие 50 самолетов и вертолетов

Военная авиатехника пролетит над Севастополем, Керчью и Новороссийском
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вертолеты примут участие в воздушной части Парада Победы.Вертолеты примут участие в воздушной части Парада Победы.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В воздушной части Парада Победы, который намечен на 24 июня, примут участие 50 самолетов и вертолетов военного назначения.

- 24 июня над Севастопольской бухтой жители города-героя увидят в воздухе парадный строй из 26 летательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В небо поднимутся многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

На востоке полуострова над Керченской бухтой можно будет увидеть 14 самолетов и вертолетов. В Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

В пресс-службе ЧФ отметили, что за несколько дней до Парада Победы пройдет генеральная репетиция воздушной части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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