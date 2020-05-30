В Параде Победы 24 июня примут участие 50 самолетов и вертолетов

30 Май 2020 2020-05-30T17:11:08+03:00

Военная авиатехника пролетит над Севастополем, Керчью и Новороссийском

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В воздушной части Парада Победы, который намечен на 24 июня, примут участие 50 самолетов и вертолетов военного назначения.

- 24 июня над Севастопольской бухтой жители города-героя увидят в воздухе парадный строй из 26 летательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В небо поднимутся многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

На востоке полуострова над Керченской бухтой можно будет увидеть 14 самолетов и вертолетов. В Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

В пресс-службе ЧФ отметили, что за несколько дней до Парада Победы пройдет генеральная репетиция воздушной части.

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ИСТОЧНИК KP.RU