Следком обнародовал видео с места, где нашли тело пропавшей в Крыму шестилетней девочки
На сайте Следственного комитета появилось оперативное видео с поисков пропавшей ранее в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.
Напомним, 31 мая отец малышки вместе с другом решил порыбачить в Северо-Крымском канале, ребенка взяли с собой. Напившись, взрослые потеряли ребенка из виду. Позднее бабушка девочки заявила в полицию о ее пропаже.
Ребенка искали спасатели, следователи, волонтеры. К сожалению, тело девочки обнаружили на дне Северо-Крымского канала. Возбуждено уголовное дело, причину смерти малышки выяснит следствие.
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В Ленинском районе Крыма нашли тело пропавшей девочки.Видео: СКР
ИСТОЧНИК KP.RU