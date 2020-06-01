2020-06-01T19:25:38+03:00
Происшествия

Следком обнародовал видео с места, где нашли тело пропавшей в Крыму шестилетней девочки

Девочку обнаружили на дне Северо-Крымского канала [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: СКРФото: СКР
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На сайте Следственного комитета появилось оперативное видео с поисков пропавшей ранее в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

Напомним, 31 мая отец малышки вместе с другом решил порыбачить в Северо-Крымском канале, ребенка взяли с собой. Напившись, взрослые потеряли ребенка из виду. Позднее бабушка девочки заявила в полицию о ее пропаже.

Ребенка искали спасатели, следователи, волонтеры. К сожалению, тело девочки обнаружили на дне Северо-Крымского канала. Возбуждено уголовное дело, причину смерти малышки выяснит следствие.

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В Ленинском районе Крыма нашли тело пропавшей девочки.Видео: СКР

ИСТОЧНИК KP.RU

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