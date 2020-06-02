2020-06-02T05:35:48+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 июня: дождь и тепло до +21

Черное море прогрелось до +17
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На ЮБК переменная облачность.На ЮБК переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

2 июня в Крыму пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Керчи переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Температура морской воды в Феодосии 11°, Алуште 14°, Ялте 12°, в районе горы Карадаг 13°, в Севастополе 16…17° и Евпатории 17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 2 июня: дождь и тепло до +21
В Симферополе и Севастополе 2 июня частично отключат электричество
Следком обнародовал видео с места, где нашли тело пропавшей в Крыму шестилетней девочки
В Армянске захоронили останки солдат Долгорукого
В Крыму снова проводят процедуры по искусственному оплодотворению
«Артек» начнет принимать детей с 15 июня
Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в получении 16,1 миллиона рублей взяток
В Симферополе одинокой матери с сыном-инвалидом нужна помощь
На въезде в Севастополь начали делать тесты на коронавирус
В Крыму заявления на детские выплаты можно подать только на выходных
Долги по зарплате в Крыму выросли в двое
Мишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму
Льготный проезд на междугородних автобусах отменен до 15 июня
Во дворе частного дома в Симферопольском районе сгорела машина
Бригадира рыбопромыслового предприятия Крыма оштрафовали и оставили без судна
Что изменится в Крыму с 1 июня: список послаблений
На Митридатских лестницах в Керчи снова появились грифоны
В Крыму на лечении остаются 149 пациентов с covid-19
За сутки 54 человека помещены в обсерватор по прибытии в Крым
Грузовикам запрещено ездить с 1 июня по некоторым дорогам Крыма
В Крыму за сутки подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции
Погода в Крыму на 1 июня: дождь и тепло до +23