Погода в Крыму на 2 июня: дождь и тепло до +21
2 июня в Крыму пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.
В Керчи переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
Температура морской воды в Феодосии 11°, Алуште 14°, Ялте 12°, в районе горы Карадаг 13°, в Севастополе 16…17° и Евпатории 17°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»