Погода в Крыму на 2 июня: дождь и тепло до +21

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:35:48+03:00

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2 июня в Крыму пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Керчи переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Температура морской воды в Феодосии 11°, Алуште 14°, Ялте 12°, в районе горы Карадаг 13°, в Севастополе 16…17° и Евпатории 17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU