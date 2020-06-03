Трубачу и поющей собаке Мухтару разрешили выступать на набережной Ялты

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:27:37+03:00

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Дуэт музыканта и собаки уже стал визитной карточкой Ялты: Виктор Малиновский выводит мелодию на трубе, а Мухтар ему подпевает.

Недавно музыканта пригласили в мэрию на заседание худсовета по отбору музыкантов и художников. Чиновники провели прослушивание-просмотр и выдали самым достойным разрешение на выступление на набережной Ялты.

Фото: Ирина Романец/FB

- Мухтара с собой не взял, просто побоялся, что в здание администрации не пустит охрана, тем более что прослушивание проходило в зале на третьем этаже, - рассказал КП-Крым Виктор Малиновский. – Я исполнил одну из самых любимых песен Мухтара «Под небом Парижа».

Но несмотря на неполный состав творческому союзу дали добро на концерты - дуэт в Ялте знают и любят!

В Ялте провели конкурс среди уличных артистов.Видео: Иван Имгрунт/FB

Так же получили право радовать публику своим искусством другие музыканты, художники и даже фокусники.

- Ничего постыдного в уличных выступлениях нет, - объяснил КП-Крым трубач. – Многие великие музыканты именно так начинали свой путь к славе.

Виктор Малиновский рассказал, что за два месяца карантина он вместе со своим другом уже здорово соскучились по работе.

- Да и с деньгами не очень, - признался КП-Крым музыкант, - спасибо приюту «Ковчег», что дали лекарство от клещей для Мухтара - оно дорогое и мне было не по карману.

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Ялта: Мухтар наделен музыкальными талантами.Собака стройно подпевает трубачу.

ИСТОЧНИК KP.RU