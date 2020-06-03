Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор Евгению Добринскому, обвиняемому в незаконном пересечении границы, сообщили в пресс-службе суда.
Служители Фемиды решили заключить украинского военного под стражу до 1 июля 2020 года. Обвиняемый может обжаловать постановление в Верховном Суде РК через Киевский районный суд в течение 3 суток.
Напомним, пьяного мужчину задержали 2 июня 2020 года. У него нашли непонятное вещество, похожее на наркотик. А вот документов при нем не было.
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Видео задержания пьяного украинского военного на крымской границе.Видео: Погрануправление ФСБ по РК
ИСТОЧНИК KP.RU