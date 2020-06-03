Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:46:26+03:00

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Киевский районный суд Симферополя вынес приговор Евгению Добринскому, обвиняемому в незаконном пересечении границы, сообщили в пресс-службе суда.

Служители Фемиды решили заключить украинского военного под стражу до 1 июля 2020 года. Обвиняемый может обжаловать постановление в Верховном Суде РК через Киевский районный суд в течение 3 суток.

Напомним, пьяного мужчину задержали 2 июня 2020 года. У него нашли непонятное вещество, похожее на наркотик. А вот документов при нем не было.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/782926" frameborder="0"></iframe> Видео задержания пьяного украинского военного на крымской границе.Видео: Погрануправление ФСБ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU