За сутки в обсерваторы отправились 127 человек, прибывших в Крым
За сутки в обсерваторы Крыма отправились 127 человек, прибывших на полуостров. Всего на изоляции находятся 1039 человек.
- Лица, пересекшие государственную границу — это 95 человек, железнодорожным транспортом прибыло 10 человек и 22 человека из аэропорта «Симферополь»,- сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Крыма Дмитрий Крутиков.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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