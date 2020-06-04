За сутки в обсерваторы отправились 127 человек, прибывших в Крым

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:42:39+03:00

За сутки в обсреваторы отправились 127 прибывших в Крым граждан Фото: Иван МАКЕЕВ

На изоляции находятся 1039 человек

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За сутки в обсерваторы Крыма отправились 127 человек, прибывших на полуостров. Всего на изоляции находятся 1039 человек.

- Лица, пересекшие государственную границу — это 95 человек, железнодорожным транспортом прибыло 10 человек и 22 человека из аэропорта «Симферополь»,- сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Крыма Дмитрий Крутиков.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU