2020-06-04T13:38:10+03:00
Происшествия

Суд избрал меру пресечения отцу убитой шестилетней девочки из Крыма

Ему нельзя покидать Ленинский район и общаться со свидетелями дела
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Ленинский районный суд избрал меру пресечения отцу убитой шестилетней девочки из Крыма.Ленинский районный суд избрал меру пресечения отцу убитой шестилетней девочки из Крыма.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Ленинский районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий отцу шестилетней девочки, изнасилованной и убитой 31 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе суда.

В частности, отцу жертвы запретили находиться за пределами территории Ленинского района РК и поселка Ленино в период с 22.00 до 6.00, а также общаться со свидетелями дела.

Напомним, под стражу на два месяца 3 июня 2020 года заключили обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки. Трагедия же разыгралась 31 мая на берегу Северо-Крымского канала.

Днем шестилетняя девочка, ее отец и его приятель отправились на рыбалку. Компания взрослых увлеклась алкоголем, а ребенка решили отправить домой с другом семьи, которого ранее судили за кражи, угрозу убийства и покушением на изнасилование.

По пути мужчина надругался над беззащитной малышкой и столкнул ее в воду. В полицию о пропаже девочки поздним вечером сообщила бабушка.

Исчезновение малышки вызвало такой резонанс в Крыму, что в поиске участвовали и общественные организации, и правоохранительные органы. Тело нашли днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала. В преступлении признался друг семьи, что вызвался проводить ее до дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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