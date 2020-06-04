Суд избрал меру пресечения отцу убитой шестилетней девочки из Крыма

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:38:10+03:00

Ему нельзя покидать Ленинский район и общаться со свидетелями дела

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий отцу шестилетней девочки, изнасилованной и убитой 31 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе суда.

В частности, отцу жертвы запретили находиться за пределами территории Ленинского района РК и поселка Ленино в период с 22.00 до 6.00, а также общаться со свидетелями дела.

Напомним, под стражу на два месяца 3 июня 2020 года заключили обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки. Трагедия же разыгралась 31 мая на берегу Северо-Крымского канала.

Днем шестилетняя девочка, ее отец и его приятель отправились на рыбалку. Компания взрослых увлеклась алкоголем, а ребенка решили отправить домой с другом семьи, которого ранее судили за кражи, угрозу убийства и покушением на изнасилование.

По пути мужчина надругался над беззащитной малышкой и столкнул ее в воду. В полицию о пропаже девочки поздним вечером сообщила бабушка.

Исчезновение малышки вызвало такой резонанс в Крыму, что в поиске участвовали и общественные организации, и правоохранительные органы. Тело нашли днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала. В преступлении признался друг семьи, что вызвался проводить ее до дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU