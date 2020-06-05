Вместо штрафа - тюрьма: Сектанту из Ялты ужесточили наказание
Ялтинцу Артему Герасимову, который основал в родном городе ячейку «Свидетелей Иеговы»*, ужесточили наказание.
По решению Верховного Суда Республики Крым мужчине заменили 400 рублей штрафа на лишение свободы. В колонии, согласно приговору, он проведет шесть лет, рассказали КП-Крым в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.
Под стражу осужденного взяли прямо в зале суда.
Напомним, сотрудники ФСБ провели обыски у иеговистов Ялты в марте 2019 года. У сектантов обнаружили 1,5 миллиона рублей в разных валютах. На эти средства финансировали религиозные конгрессы «Свидетелей Иеговы»* в Крыму. Также
СПРАВКА КП
«Свидетели Иеговы»* - запрещенная в РФ экстремистская организация, под запретом с 2017 года. Сторонники этой секты не признают светскую власть, не участвуют в выборах, не служат в армиях и не участвуют в деятельности политических партий. Кроме того, согласно их вероучению, запрещены пересадка органов и переливание крови.
Штаб-квартира находится в США, по всему миру у иеговистов - более 8 миллионов последователей. Вербовать новых адептов - обязанность каждого члена секты. Все они постоянно перечисляют главам своих ячеек пожертвования, а те, в свою очередь, отдают часть денег головному офису.
Главу ялтинской ячейки запрещенной в РФ секты отправили в колонию.Оперативное видео УФСБ РФ по РК
ИСТОЧНИК KP.RU