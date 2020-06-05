Вместо штрафа - тюрьма: Сектанту из Ялты ужесточили наказание

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:10:45+03:00

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Ялтинцу Артему Герасимову, который основал в родном городе ячейку «Свидетелей Иеговы»*, ужесточили наказание.

По решению Верховного Суда Республики Крым мужчине заменили 400 рублей штрафа на лишение свободы. В колонии, согласно приговору, он проведет шесть лет, рассказали КП-Крым в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Под стражу осужденного взяли прямо в зале суда.

Напомним, сотрудники ФСБ провели обыски у иеговистов Ялты в марте 2019 года. У сектантов обнаружили 1,5 миллиона рублей в разных валютах. На эти средства финансировали религиозные конгрессы «Свидетелей Иеговы»* в Крыму. Также

СПРАВКА КП

«Свидетели Иеговы»* - запрещенная в РФ экстремистская организация, под запретом с 2017 года. Сторонники этой секты не признают светскую власть, не участвуют в выборах, не служат в армиях и не участвуют в деятельности политических партий. Кроме того, согласно их вероучению, запрещены пересадка органов и переливание крови.

Штаб-квартира находится в США, по всему миру у иеговистов - более 8 миллионов последователей. Вербовать новых адептов - обязанность каждого члена секты. Все они постоянно перечисляют главам своих ячеек пожертвования, а те, в свою очередь, отдают часть денег головному офису.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/783231" frameborder="0"></iframe> Главу ялтинской ячейки запрещенной в РФ секты отправили в колонию.Оперативное видео УФСБ РФ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU