2020-06-05T11:10:45+03:00
Происшествия

Вместо штрафа - тюрьма: Сектанту из Ялты ужесточили наказание

Верховный суд изменил приговор
Анастасия ЖУКОВА
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Артема Герасимова взяли под стражу прямо в зале суда. Скриншот оперативного видео ФСБАртема Герасимова взяли под стражу прямо в зале суда. Скриншот оперативного видео ФСБ
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Ялтинцу Артему Герасимову, который основал в родном городе ячейку «Свидетелей Иеговы»*, ужесточили наказание.

По решению Верховного Суда Республики Крым мужчине заменили 400 рублей штрафа на лишение свободы. В колонии, согласно приговору, он проведет шесть лет, рассказали КП-Крым в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Под стражу осужденного взяли прямо в зале суда.

Напомним, сотрудники ФСБ провели обыски у иеговистов Ялты в марте 2019 года. У сектантов обнаружили 1,5 миллиона рублей в разных валютах. На эти средства финансировали религиозные конгрессы «Свидетелей Иеговы»* в Крыму. Также

СПРАВКА КП

«Свидетели Иеговы»* - запрещенная в РФ экстремистская организация, под запретом с 2017 года. Сторонники этой секты не признают светскую власть, не участвуют в выборах, не служат в армиях и не участвуют в деятельности политических партий. Кроме того, согласно их вероучению, запрещены пересадка органов и переливание крови.

Штаб-квартира находится в США, по всему миру у иеговистов - более 8 миллионов последователей. Вербовать новых адептов - обязанность каждого члена секты. Все они постоянно перечисляют главам своих ячеек пожертвования, а те, в свою очередь, отдают часть денег головному офису.

Главу ялтинской ячейки запрещенной в РФ секты отправили в колонию.Оперативное видео УФСБ РФ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU

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