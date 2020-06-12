2020-06-12T16:42:30+03:00
Общество

Гурзуф, летняя набережная: 7 красивых фото с Южного берега Крыма

В курортном поселке начался сезон купания [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Смельчаки прыгают с высоту в воду. Фото: Алекс КедмиСмельчаки прыгают с высоту в воду. Фото: Алекс Кедми
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Коронавирус отступил, на Крымском полуострове хозяйничает знойное лето, Черное море прогрелось до + 20: вот и на пляжах появились первые любители водных процедур и солнечных ванн. - Гурзуф, летняя набережная, - так назвал фотосет Алекс Кедми, талантливый фотохудожник из Гурзуфа.

Снимки на Южном берегу Крыма всегда получаются необычными, с нотками волшебства. Близость Аю-Даг или по-другому Медведь-горы, которую считают местом силы, а уфологи и вовсе базой для инопланетных космических кораблей, видимо влияет и на современную цифровую технику.

Во время пандемии в кадр стали попадать попадать дикие животные, которые потеряв осторожность начали появляться в окрестностях Гурзуфа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Гурзуф, летняя набережная: 7 красивых фото с Южного берега Крыма
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