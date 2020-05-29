В окрестностях Гурзуфа появились дикие олени

29 Май 2020 2020-05-29T14:35:01+03:00

Грациозные животные не испугались человека и позволили себя сфотографировать [фото]

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Три оленя, окутанные в утренний туман, перестали щипать травку и настороженно подняли головы, пытаясь понять, грозит ли им опасность. Такие снимки грациозных животных выложил на своей странице фотограф из Гурзуфа.

Олени насторожились. Фото: Алекс Кедми/VK

- Когда идешь на фотоохоту, то нельзя предсказать, где именно повезет и какой трофей тебе достанется, - рассказал автор фото Алекс Кедми.

Рогатый красавчик не торопился убегать. Фото: Алекс Кедми/VK

Олени же решили подыграть крымчанину, позволили ему сделать несколько замечательных кадров, а затем скрылись в тумане, как будто их не было.

Дикие животные во время карантина перевели дух от вездесущих людей, осмелели и стали гулять по горам вблизи Гурзуфа.

Такие приятные свидания на Южном берегу Крым не редкость. Одному из очевидцев даже удалось снять видео, главным героем которого стал олень с велюровыми рогами.

Частенько в крымских горах встречают и диких кабанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU