В окрестностях Гурзуфа появились дикие олени
Три оленя, окутанные в утренний туман, перестали щипать травку и настороженно подняли головы, пытаясь понять, грозит ли им опасность. Такие снимки грациозных животных выложил на своей странице фотограф из Гурзуфа.
Олени насторожились. Фото: Алекс Кедми/VK
- Когда идешь на фотоохоту, то нельзя предсказать, где именно повезет и какой трофей тебе достанется, - рассказал автор фото Алекс Кедми.
Рогатый красавчик не торопился убегать. Фото: Алекс Кедми/VK
Олени же решили подыграть крымчанину, позволили ему сделать несколько замечательных кадров, а затем скрылись в тумане, как будто их не было.
Дикие животные во время карантина перевели дух от вездесущих людей, осмелели и стали гулять по горам вблизи Гурзуфа.
Такие приятные свидания на Южном берегу Крым не редкость. Одному из очевидцев даже удалось снять видео, главным героем которого стал олень с велюровыми рогами.
Частенько в крымских горах встречают и диких кабанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU