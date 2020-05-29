2020-05-29T14:35:01+03:00
Общество

В окрестностях Гурзуфа появились дикие олени

Грациозные животные не испугались человека и позволили себя сфотографировать [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Животные вышли на прогулку. Фото: Алекс Кедми/VKЖивотные вышли на прогулку. Фото: Алекс Кедми/VK
Изменить размер текста:

Три оленя, окутанные в утренний туман, перестали щипать травку и настороженно подняли головы, пытаясь понять, грозит ли им опасность. Такие снимки грациозных животных выложил на своей странице фотограф из Гурзуфа.

Олени насторожились. Фото: Алекс Кедми/VK

Олени насторожились. Фото: Алекс Кедми/VK

- Когда идешь на фотоохоту, то нельзя предсказать, где именно повезет и какой трофей тебе достанется, - рассказал автор фото Алекс Кедми.

Рогатый красавчик не торопился убегать. Фото: Алекс Кедми/VK

Рогатый красавчик не торопился убегать. Фото: Алекс Кедми/VK

Олени же решили подыграть крымчанину, позволили ему сделать несколько замечательных кадров, а затем скрылись в тумане, как будто их не было.

Дикие животные во время карантина перевели дух от вездесущих людей, осмелели и стали гулять по горам вблизи Гурзуфа.

Такие приятные свидания на Южном берегу Крым не редкость. Одному из очевидцев даже удалось снять видео, главным героем которого стал олень с велюровыми рогами.

Частенько в крымских горах встречают и диких кабанов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские водохранилища заполнены на 29%
Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате
Круизы из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили до середины июля
В окрестностях Гурзуфа появились дикие олени
В Крыму продлили срок годности паспортов пляжей
Евпатория с 1 июня запускает трамвай по первому маршруту
Пограничники Крыма спасли крабов и камбалы на миллион рублей
На набережной Гурзуфа под прикрытием карантина выстроили многоэтажку
В Крыму переболели коронавирусом 217 человек
Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России
В Крыму за сутки в обсерваторы отправились 36 приезжих
Впервые за 20 лет: В Крыму пара белоголовых сипов дала потомство во время карантина
За сутки в Крыму выявлено 8 новых случаев коронавируса
Село в Красногвардейском районе закрыли на карантин из-за бешенства кошки
Погода в Крыму на 29 мая: дожди и тепло до +20
В Ленинском районе Крыма БТР снес опору ЛЭП и скрылся
«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина
В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба
В Симферополе и Севастополе 29 мая частично отключат электричество
В Крыму благодаря режиму самоизоляции стало легче дышать
За одну ночь сточные воды в Феодосии превратились в вино
Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку