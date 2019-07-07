2019-07-07T07:47:44+03:00
Общество

«Олень с велюровыми рогами мне позировал»: Житель Ялты рассказал, как снял видео восхитившее соцсети

Встреча с рогатым красавцем произошла в горах ЮБК [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Благородный олень не испугался человека. Фото:Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKБлагородный олень не испугался человека. Фото:Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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Ялтинцу удалось запечатлел благородного оленя, который мирно щипал травку на лесной поляне. Свои на редкость красивые и удачные работы фотограф разместил в соцсети.

- На выходных во время прогулки в горах Крыма мне посчастливилось встретить вот такого красавца. И он даже немного мне попозировал, - так подписал свои снимки Александр Костин и отметил, что рога у оленя на вид словно велюровые.

Во время фотосессии красавчик мирно завтракал. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Во время фотосессии красавчик мирно завтракал. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Яркие, сочные кадры по достоинству оценили пользователи соцсети, что ни комментарий, то восхищение мастерством фотографа и изысканным изяществом его рогатой «модели».

- Мне не приходилось в лесу встречать таких огромных представителей крымской фауны, а тут еще и спокойно поснимать посчастливилось, - рассказывает автор. - Встреча оказалась неожиданной, но фотоаппарат не подвел, да и олень попозировал. Если бы не «телевик», то он на фото был бы малюсеньким.

Дикого зверья на ЮБК хватает. В самой Ялте отдыхающие встречаются с животными меньшего размера - в Массандровском парке живут зайцы-"побегайцы".

В Черном море живут дельфины, которым иногда нужна помощь человека. Правда не всегда все завершается благополучно.

Олень-красавчик из Крыма дал добро на фотосессию.Видео:Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА?VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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