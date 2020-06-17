Дожди и жара: Какая погода ждет крымчан в ближайшие три дня
Крымчанам не стоит далеко убирать зонтики - в ближайшие три дня на полуострове пройдут дожди с грозами и градом, сообщает Крымское информационное агентство.
В Симферополе 18 июня температура воздуха поднимется до 29-31 градуса, ночью составит 16-18 градусов. Ожидается дождь с грозой.
В Севастополь этот день принесет кратковременные осадки и грозу. Столбик термометра днем покажет 25-27 градусов, а ночью – 17-19 градусов.
19 июня в Симферополе следует ждать дождей. Ночные температуры составят 16-18 градусов, дневные – 29-31 градус.
Зато севастопольцам в этот день существенных осадков можно не ждать. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, днем – 25-27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU