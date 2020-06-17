Вышел в одних трусах и стал героем соцсети: В Интернете живо обсуждают фото мужчины из Ялты

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:10:16+03:00

Снимок из центра Южной столицы появился в одном из крымских пабликов

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В Крыму знойное лето. Жара вынуждает людей снять с себя лишние, что вызывает бурную реакцию у сообщества.

Вот и в популярном ялтинском паблике появилось фото: представитель сильного пола, мало похожий телосложением на Аполлона, стоит на балконе в одних трусах.

- Прогуливались по улице Игнатенко и увидели такую картину: мужчина вышел на балкон в нижнем белье и стоит курит, никого не стесняясь. Центр города, на минуточку! – такой пост сопровождает снимок.

В комментариях возникла целая дискуссия. Одни пользователи осуждают курильщика: «Раньше нельзя было нигде кроме пляжа шарахаться в трусах, даже в прибрежные кафе не пускали. Да и в коротких шортах тоже можно было форсить только на пляже... Сейчас же все распустились!».

Другие, а таких оказалось большинство, встали на сторону героя фото: «Хозяин квартиры не обязан выходить на балкон в костюме, чтобы удовлетворять всех своим видом. Мой балкон, значит имею право ходить в чем хочу!»; «Нечего по чужим окнам и балконам заглядывать».

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ИСТОЧНИК KP.RU