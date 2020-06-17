Вышел в одних трусах и стал героем соцсети: В Интернете живо обсуждают фото мужчины из Ялты
В Крыму знойное лето. Жара вынуждает людей снять с себя лишние, что вызывает бурную реакцию у сообщества.
Вот и в популярном ялтинском паблике появилось фото: представитель сильного пола, мало похожий телосложением на Аполлона, стоит на балконе в одних трусах.
- Прогуливались по улице Игнатенко и увидели такую картину: мужчина вышел на балкон в нижнем белье и стоит курит, никого не стесняясь. Центр города, на минуточку! – такой пост сопровождает снимок.
В комментариях возникла целая дискуссия. Одни пользователи осуждают курильщика: «Раньше нельзя было нигде кроме пляжа шарахаться в трусах, даже в прибрежные кафе не пускали. Да и в коротких шортах тоже можно было форсить только на пляже... Сейчас же все распустились!».
Другие, а таких оказалось большинство, встали на сторону героя фото: «Хозяин квартиры не обязан выходить на балкон в костюме, чтобы удовлетворять всех своим видом. Мой балкон, значит имею право ходить в чем хочу!»; «Нечего по чужим окнам и балконам заглядывать».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU