Украинский парламент отклонил запрет на продажу предприятий Северо-Крымского канала

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:14:55+03:00

В их сохранности критики Зеленского видели возобновление водоподачи в Крым

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Верховная Рада Украины провалила голосование по законопроектам о расширении перечня предприятий, не подлежащих приватизации. В него должны были войти два предприятия Северо-Крымского канала.

Накануне нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин уличил сторонников президента Владимира Зеленского из «Слуга народа» в желании возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Именно этим, по мнению Юрчишина, объясняется инициатива пропрезидентской фракции включить управление Северо-Крымского канала и управление главного Каховского магистрального канала в перечень предприятий, не подлежащих продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU