В Крыму две новых смерти от коронавируса
В Крыму за сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Оба пациента подхватили инфекцию на больничной койке.
- За прошедшие сутки два летальных случая, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Один из них в Симферопольской городской больнице №7 и один в Евпаторийской городской больнице.
Таким образом сначала периода в Крыму от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Выздоровели 389 и на лечении остаются 168 человек, из которых 10 - в тяжелом состоянии, 37 - в удовлетворительном, и 121 в средней степени тяжести.
С начала периода в Крыму выявлено 575 положительных на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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