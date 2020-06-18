18 Июнь 2020 2020-06-18T10:48:40+03:00

В Крыму две новых смерти от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Оба пациента подхватили инфекцию на больничной койке.

- За прошедшие сутки два летальных случая, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Один из них в Симферопольской городской больнице №7 и один в Евпаторийской городской больнице.

Таким образом сначала периода в Крыму от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Выздоровели 389 и на лечении остаются 168 человек, из которых 10 - в тяжелом состоянии, 37 - в удовлетворительном, и 121 в средней степени тяжести.

С начала периода в Крыму выявлено 575 положительных на COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU