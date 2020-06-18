2020-06-18T13:53:12+03:00
Общество

В горсовете Симферополя согласовали место для памятника Амет-Хану Султану

Монумент поставят в переулке Пионерский
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе на очередной сессии горсовета согласовали установку памятника дважды Герою Советского Союза, летчику Амет-Хану Султану в сквере между Пионерским переулком и проспектом Кирова.

-Разрешить установку памятника Амет-Хану Султану за счет средств заявителя, по адресу: г. Симферополь, пл. им. Амет-Хана Султана (земельный участок ограниченный пер. Пионерский, пр. Кирова, нежилым зданием по пер. Пионерский, 3, многоэтажным многоквартирным домом по пер. Пионерский, 1), - говорится в тексте документа, принятого на сессии горсовета.

Председатель городского совета Виктор Агеев отметил, что обращение по поводу места установки памятника поступило от Госкомитета по делам межнациональных отношений.

Напомним, что с местом установки памятника власти Симферополя определились еще в феврале текущего года. В сквере начали демонтировать нестационарные торговые объекты на месте, где планируется установить монумент. Около памятника также появятся газоны с цветами. Стоимость монумента – около 10 миллионов рублей, а проект разработал скульптор Айдер Алиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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