В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи
В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.
- Одному пострадавшему помощь была оказана амбулаторно в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пироговова». Еще трое пострадавших доставили санитарной авиацией в ожоговое отделение ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В ведомстве также уточнили, что у одного пациента состояние стабильное, тяжелой степени, у двух других - средней степени тяжести.
Напомним, что ЧП произошло в Керчи по адресу Горького, 3. Взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля на заправке.
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ИСТОЧНИК KP.RU