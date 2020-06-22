2020-06-22T13:39:47+03:00
Происшествия

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи

Один пациент находится в тяжелом состоянии
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Источник "КП"Фото: Источник "КП"
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В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.

- Одному пострадавшему помощь была оказана амбулаторно в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пироговова». Еще трое пострадавших доставили санитарной авиацией в ожоговое отделение ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В ведомстве также уточнили, что у одного пациента состояние стабильное, тяжелой степени, у двух других - средней степени тяжести.

Напомним, что ЧП произошло в Керчи по адресу Горького, 3. Взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля на заправке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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