На заправке в Керчи взорвался газовый баллон: четверо человек пострадали

В Керчи ночью 21 июня произошел взрыв газового баллона на местной заправке по адресу Горького, 3. Спасателей вызвали в 21.50.

Как сообщил КП-Крым собственный источник, ЧП случилось после заправки автомобиля ВАЗ 21099 газовой смесью.

ЧП произошло на улице Горького, 3. Фото: Источник КП

Двое из пострадавших находятся в реанимации. 20-летняя девушка отказалась от лечения, ее забрали родители. У 19-летнего парня диагностировали 20% ожога тела и травматический шок второй степени. Еще у двоих пострадавших термический ожог предплечий, травматический шок первой степени и ожог верхних конечностей кисти.- Взрыв баллона произошел без последующего горения. Четверо человек пострадали, - уточнил источник.

Взрыв повредил авто, четверо пострадали. Фото: Источник КП

Трое пострадавших в ЧП перевели в ожоговый центр в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6.

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