2019-01-22T14:26:03+03:00
Общество

С риском для жизни: В Крыму наградили спасателей, вытащивших 16 газовых баллонов из огня

«Комсомолка» нашла героев, тушивших пожар после взрыва газа на крыше многоэтажки
Александра КОРШУНОВА
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Николай Лемешко находился в самом эпицентре пожара. Фото: пресс-служба Щелкинского городского советаНиколай Лемешко находился в самом эпицентре пожара. Фото: пресс-служба Щелкинского городского совета
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- А если бы, не дай Бог, газовые баллоны взорвались в их руках?! - всплескивают от ужаса жители многоэтажки в крымском городе Щелкино, где 12 января случилось ЧП.

На улице Донецкая в полдень друг за другом, напомним, прогремели два взрыва - вспыхнули два из 18 газовых баллонов, стоявших на крыше.

Жертв чудом удалось избежать. Рабочие, ремонтировавшие крышу (газовые баллоны они использовали для монтажа мягкого кровельного перекрытия), по счастливой случайности ушли на обед. А на место мигом примчались спасатели, которые и вынесли взрывоопасные баллоны из огня и потушили пожар.

Фотография спасателей, которые вытащили из огня газовые баллоны, обошла все соцсети! Люди восхищены подвигом сотрудников МЧС и требуют наградить героев, которые рисковали своей жизнью и не допустили трагедии.

- Шестерых сотрудников пожарной части поощрили за мужество - выдали денежное вознаграждение, - рассказали «КП-Крым» в МЧС Республики Крым. - Двое из них - водители пожарных машин, четыре - из личного состава.

Человек на снимке, который тащит газовый баллон - 39-летний пожарный Николай Лемешко. Рядом коллеги - Виталий Усачев и Виктор Смирнов.

- Не страшно было? - первый наш вопрос Николаю Лемешко. - Ведь баллоны могли взорваться в любой момент!

Раньше Леменшко работал матросом на рыболовецком судне. Фото: личный архив Николая Лемешко

Раньше Леменшко работал матросом на рыболовецком судне. Фото: личный архив Николая Лемешко

- Мы вовремя подъехали, в нужный момент. Просто делали свое дело. Нужно было действовать быстро и слаженно: от этого зависела жизнь жителей дома и наших коллег, - рассказывает «КП-Крым» Николай. - Одни наши коллеги эвакуировали людей - вытаскивали в том числе бабушек, дедушек, которые не могут ходить… Другие - тянули пожарные рукава. По факту где-то процентов 80 всего состава нашей части занимались ликвидацией пожара. Каждый помогал нам, как мог.

В самом эпицентре они не могли находиться без «боевок» (одежда пожарного, которая предназначена для защиты), это запрещено по технике безопасности. Но от серьезного взрыва - не особо надежная защита.

- Из-за взрыва газовые баллоны разбросало по всей крыше, - говорит Николай. - Усложнял работу еще и едкий черный дым - горели строительные материалы на крыше (из-за чего, по предварительной версии и начался пожар - сначала вспыхнули они, затем огонь перекинулся на газовые баллоны. - Ред.). Мы их остужали и относили на безопасное место.

По его словам, практически все баллоны были уже в смоле и битуме: крыша начала плавиться. Поэтому пожарные буквально «вырывали» их оттуда.

- Я не считаю себя каким-то героем, у нас ребята были намного отважнее. Они все помогали, тушили пожар и рисковали своей жизнью, - подчеркивает он.

На службе в пожарной части Лемешко уже два года. Фото: личный архив Николая Лемешко

На службе в пожарной части Лемешко уже два года. Фото: личный архив Николая Лемешко

Николай уже почти 2 года спасает людей и их имущество на пожарах. До этого был матросом на рыболовецком судне.

- Товарищ у меня есть закадычный, с детсада с ним дружим, так вот он потомственный пожарный - отец, дед и он сам посвятили себя службе. Друг так увлеченно рассказывал о своей работе, что когда появилась вакансия, я сразу пошел в пожарные, - улыбается Лемешко.

Жена Николая, Татьяна, относится к его работе с пониманием.

- Мы вместе уже пять лет. Честно скажу, она у меня инициативная, сама подошла ко мне знакомиться - попросила фен починить, она парикмахер, - смеется Николай. - Подумываем деток родить. А что, может, они и пойдут по моим стопам. Будет и в нашем роду «потомственность». Пожарные - нужная и важная профессия.

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