Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи
Парады Победы в Симферополе и Керчи состоятся 24 июня. Начало всех главных действ намечено на 9.50, сообщили КП-Крым в аппарате Совета министров республики.
Парад пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, можно будет посмотреть трансляцию на местных телеканалах и других информационных площадках.
Первая репетиция парада в Симферополе прошла 17 июня.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о мерах повышенной готовности. В документе указано, что запрет проведения массовых мероприятий в республике не распространяется на проведение 24 июня мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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ИСТОЧНИК KP.RU