В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:43:59+03:00

Под медицинским наблюдением находятся 3711 человек. Фото: Архив "КП"

За весь период наблюдений в Республике скончались уже 27 человек с подверженным диагнозом covid-19

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За минувшие сутки в Крыму умер еще один человек с короновирусной инфекцией.

Таким образом, уже 27 пациентов с covid-19 скончались в больницах республики с начала распространения коронавируса.

- Под медицинским наблюдением находятся 3711 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2551 человек, в стационарах находятся 266 человек, изолировано в обсерваторы – 894 человека, - сообщает Миздрав Крыма.

Напомним, за 27 июня в Крыму зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU